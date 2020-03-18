SUHO首张SOLO迷你专辑《Self-Portrait》主打曲为《Let's Love》！了解背后故事更有「带入感」
KPOP 2020年3月18日 星期三10:37 JiaJia
엑소사랑하자！（EXO相爱吧！） #EXO #SUHO
EXO队长SUHO首张SOLO迷你专辑《Self-Portrait（自画像）》，将於韩国时间本月（3月）30日下午6时通过各大音源网站公开。主打曲为《Let's Love（相爱吧）》，这是一首现代摇滚曲，有著抒情旋律和温暖氛围。歌词中满含「就算表达爱意时不够熟练，也要互相鼓起勇气去爱」的讯息。SUHO继甜美又感性的声音，让歌曲的魅力倍增。
值得一提的是，SUHO不仅参与主打曲的作词，还参与概念企划，并运用亲自制作的EXO组合口号「相爱吧」，意义非凡。他还曾把口号制作成标签、镶在羽绒衣上，分送给成员们与工作人员们。不时说著「相爱吧」这样的话，毫不保留地队成员及粉丝们表达爱意。SUHO将如何呈现《Let's Love（相爱吧）》，令全世界的粉丝期待。
（图片来源：SMTOWN）
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