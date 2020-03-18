TWICE志效超級護友！金世正陷低谷時帶她出遊：不要一個人待著，我們去旅行吧♥
明星 2020年3月18日 星期三09:15 Rui
gu9udan 金世正最身心疲憊的時期是TWICE志效一直在鼓勵安慰她，娛樂圈裡並不是只有塑膠姐妹情。
最近發行首張個人專輯的金世正接受了媒體採訪，坦露了出道這幾年走過的心路歷程。 被稱為「積極正能量」的她其實私下裡也有身心疲憊的時候，甚至曾經主動向經紀公司要求休息一段時間，「那時候什麼不做，老是覺得害怕，擔心大家要是忘了我要怎麼辦，這個想法一直在折磨我。 」
金世正繼續稱：「有段時間就覺的很累，一切都像是停止了，我甚至找不到克服它的方法，而我又是那種一定要表現得積極向上的性格，其實這一點就很不對。 就覺得不能再這樣下去了，於是決定放下一切想要休息。 」
休假的金世正回到鄉下老家，經常和媽媽談心，但也無法告訴對方自己的疲憊的心情，而此時幸虧有志效一直安慰她。 志效特意提出兩人一起出遊，慢慢帶她重回正軌。 金世正透露：「我當時就告訴她我只想一個人待著，即使出游也會很無趣。 但志效卻說’反正你也是一個人待著，倒不如和我一起出去玩’，出遊之後心情真的有變好。 」
身邊有志效這樣的好姐妹，金世正也是很幸福呀！
「圖：gu9udan IG」
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