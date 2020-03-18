TWICE志效超级护友！金世正陷低谷时带她出游：不要一个人待著，我们去旅行吧♥

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gu9udan 金世正最身心疲惫的时期是TWICE志效一直在鼓励安慰她，娱乐圈里并不是只有塑胶姐妹情。

最近发行首张个人专辑的金世正接受了媒体采访，坦露了出道这几年走过的心路历程。 被称为「积极正能量」的她其实私下里也有身心疲惫的时候，甚至曾经主动向经纪公司要求休息一段时间，「那时候什么不做，老是觉得害怕，担心大家要是忘了我要怎么办，这个想法一直在折磨我。 」



金世正继续称：「有段时间就觉的很累，一切都像是停止了，我甚至找不到克服它的方法，而我又是那种一定要表现得积极向上的性格，其实这一点就很不对。 就觉得不能再这样下去了，於是决定放下一切想要休息。 」



休假的金世正回到乡下老家，经常和妈妈谈心，但也无法告诉对方自己的疲惫的心情，而此时幸亏有志效一直安慰她。 志效特意提出两人一起出游，慢慢带她重回正轨。 金世正透露：「我当时就告诉她我只想一个人待著，即使出游也会很无趣。 但志效却说’反正你也是一个人待著，倒不如和我一起出去玩’，出游之后心情真的有变好。 」

身边有志效这样的好姐妹，金世正也是很幸福呀！

「图：gu9udan IG」

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