GD更新IG照片惹議：照片藏毒品暗示？
明星 2020年3月17日 星期二12:59 Erin
日前BigBang成員GD更新自己的IG照片，內容卻又被聯想與毒品有關？
3月15日GD更新了自己的IG，放了許多擁有他個人風格的照片，包含包包、時鐘等一些各式各樣的擺設與物品，雖然不能確定他想表達什麼特定的訊息，不過其中的第二張照片特別引人注目。這張黑白照片中的人伸出舌頭，但上面卻貼著黃色笑臉的貼紙，被網友認為會令人聯想到LSD種類的毒品。
GD曾在2014年透過IG發布一張以黑色為底色，並寫白色粉末「莫利」的心型照片，當時也遭到批評認為他行為不夠慎重，他也刪除了貼文。而莫利就是一種白粉型態的毒品。自從2011年GD被刊出吸食大麻的照片並接受調查後，各界對於他的舉動就時常聯想到與毒品相關。
對於GD再度上傳令人聯想到毒品的照片，網友們表示：「原來真的很需要關切。」「不懂他為何那樣。」「不是香菸而已經是毒品領域了嗎？」「因為這照片讓我知道毒品長什麼樣子了。」不過大家還是期待看到他的新作品，而不是這些匪夷所思的照片。
照片: GD ig , 網路
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