GD更新IG照片惹议：照片藏毒品暗示？
明星 2020年3月17日 星期二12:59 Erin
日前BigBang成员GD更新自己的IG照片，内容却又被联想与毒品有关？
3月15日GD更新了自己的IG，放了许多拥有他个人风格的照片，包含包包、时钟等一些各式各样的摆设与物品，虽然不能确定他想表达什么特定的讯息，不过其中的第二张照片特别引人注目。这张黑白照片中的人伸出舌头，但上面却贴著黄色笑脸的贴纸，被网友认为会令人联想到LSD种类的毒品。
GD曾在2014年透过IG发布一张以黑色为底色，并写白色粉末「莫利」的心型照片，当时也遭到批评认为他行为不够慎重，他也删除了贴文。而莫利就是一种白粉型态的毒品。自从2011年GD被刊出吸食大麻的照片并接受调查后，各界对於他的举动就时常联想到与毒品相关。
对於GD再度上传令人联想到毒品的照片，网友们表示：「原来真的很需要关切。」「不懂他为何那样。」「不是香菸而已经是毒品领域了吗？」「因为这照片让我知道毒品长什么样子了。」不过大家还是期待看到他的新作品，而不是这些匪夷所思的照片。
照片: GD ig , 网路
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