《一半的一半》丁海寅：最大挑戰就是沒有單戀經驗
韓劇 2020年3月17日 星期二12:25 Erin
tvN新電視劇《一半的一半》日前舉辦製作發表會，丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金成圭等主要演員與導演均一同出席。
《一半的一半》描述一位AI人工智慧程式設計師夏源（丁海寅飾）與古典音樂錄音師瑞雨（蔡秀彬飾），兩人相遇之後包含了新的開始、成長、結束以及自由自在單戀的故事。即將於3月23日晚間9點首播。
蔡秀彬在劇中飾演韓瑞雨一角，並在現場大讚丁海寅非常會照顧身邊的人，讓她在拍攝現場相當開心工作。而劇中飾演文夏源的丁海寅，也對蔡秀彬非常讚賞，認為蔡秀彬原本就是充滿正能量的演員，總是讓在現場比較安靜的丁海寅一起笑了起來，兩人默契好到不能再好。
丁海寅的電視劇作品繼《經常請吃飯的漂亮姊姊》與《春夜》後，國民年下男的形象深植人心，本次他依舊挑選了浪漫愛情題材，這一次是兩位主角令人心動的單戀故事，並且本劇與他之前的電影作品《愉悅的音樂專輯》是出自同一位作家李淑妍，丁海寅說當時拍電影時已成為作家的粉絲，早已預約她的下一部電視劇作品。
《一半的一半》中，丁海寅所飾演的主角夏源，是一位把暗戀深深埋藏在心中的人，不過想不到丁海寅面臨的挑戰就是完全沒有這樣的經驗。無單戀經驗的丁海寅說：「雖然本身沒有這樣的經驗，但我喜歡觀察著身邊的人應該跟這感覺很相似吧，請大家期待這個角色在劇中的成長。」
照片: tvN, TVDaily
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論