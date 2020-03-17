Apink拜訪「小氣國」金鍾國家！杯子、塑膠手套隨便她們用...讓梁世燦超驚訝：「你說什麼？」
綜藝 2020年3月17日 星期二12:46 Yuan
《我家的熊孩子》下集預告是Apink到金鍾國家作客啦！
一看到Apink到訪，金鍾國笑得非常開心，梁世燦看到這樣子的他，還說：「哥...現在跟我和HAHA哥來的時候完全不同，真的！」
而Apink成員們貌似要料理，夏榮：「前輩，可以用一下杯子嗎？」金鍾國：「用～用～用。」梁世燦聽到也非常驚訝：「你說什麼？」南珠：「歐爸可以用一下湯匙嗎？」金鍾國：「當然可以，說什麼呢！」普美：「歐爸～有塑膠手套嗎？」金鍾國：「有啊！有啊！（馬上去拿）需要手套就用吧！」
梁世燦又超驚訝：「鍾國哥家竟然有塑膠手套？給筷子還給湯匙？真的給嗎？」攝影棚的媽媽們看到這幕也表示：「亂套了。」讓人更加期待這集播出呢！
另外，日前Play M娛樂透露：「Apink目前正在準備新專輯，目標是於4月時回歸。」在去年回歸透過主打歌《%%》再度挑戰了新風格的她們，這次會帶著什麼風格回歸，也備受關注。
（圖：《我家的熊孩子》截圖、Play M）
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Chai Yi Wen apink lehhhhhhhhh
46分前