《一半的一半》丁海寅：最大挑战就是没有单恋经验
韩剧 2020年3月17日 星期二12:25 Erin
tvN新电视剧《一半的一半》日前举办制作发表会，丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金成圭等主要演员与导演均一同出席。
《一半的一半》描述一位AI人工智慧程式设计师夏源（丁海寅饰）与古典音乐录音师瑞雨（蔡秀彬饰），两人相遇之后包含了新的开始、成长、结束以及自由自在单恋的故事。即将於3月23日晚间9点首播。
蔡秀彬在剧中饰演韩瑞雨一角，并在现场大赞丁海寅非常会照顾身边的人，让她在拍摄现场相当开心工作。而剧中饰演文夏源的丁海寅，也对蔡秀彬非常赞赏，认为蔡秀彬原本就是充满正能量的演员，总是让在现场比较安静的丁海寅一起笑了起来，两人默契好到不能再好。
丁海寅的电视剧作品继《经常请吃饭的漂亮姊姊》与《春夜》后，国民年下男的形象深植人心，本次他依旧挑选了浪漫爱情题材，这一次是两位主角令人心动的单恋故事，并且本剧与他之前的电影作品《愉悦的音乐专辑》是出自同一位作家李淑妍，丁海寅说当时拍电影时已成为作家的粉丝，早已预约她的下一部电视剧作品。
《一半的一半》中，丁海寅所饰演的主角夏源，是一位把暗恋深深埋藏在心中的人，不过想不到丁海寅面临的挑战就是完全没有这样的经验。无单恋经验的丁海寅说：「虽然本身没有这样的经验，但我喜欢观察著身边的人应该跟这感觉很相似吧，请大家期待这个角色在剧中的成长。」
照片: tvN, TVDaily
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