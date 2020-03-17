Apink拜访「小气国」金钟国家！杯子、塑胶手套随便她们用...让梁世灿超惊讶：「你说什么？」
综艺 2020年3月17日 星期二12:46 Yuan
《我家的熊孩子》下集预告是Apink到金钟国家作客啦！
一看到Apink到访，金钟国笑得非常开心，梁世灿看到这样子的他，还说：「哥...现在跟我和HAHA哥来的时候完全不同，真的！」
而Apink成员们貌似要料理，夏荣：「前辈，可以用一下杯子吗？」金钟国：「用～用～用。」梁世灿听到也非常惊讶：「你说什么？」南珠：「欧爸可以用一下汤匙吗？」金钟国：「当然可以，说什么呢！」普美：「欧爸～有塑胶手套吗？」金钟国：「有啊！有啊！（马上去拿）需要手套就用吧！」
梁世灿又超惊讶：「钟国哥家竟然有塑胶手套？给筷子还给汤匙？真的给吗？」摄影棚的妈妈们看到这幕也表示：「乱套了。」让人更加期待这集播出呢！
另外，日前Play M娱乐透露：「Apink目前正在准备新专辑，目标是於4月时回归。」在去年回归透过主打歌《%%》再度挑战了新风格的她们，这次会带著什么风格回归，也备受关注。
（图：《我家的熊孩子》截图、Play M）
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