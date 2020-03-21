【K社韓文小百科】IU的暱稱原來有這麼多？！「晶醬」「小圈圈」全面大科普

韓國藝人們除了藝名之外，還被粉絲們冠上各種可愛的昵稱，今天就來說說明星中的明星-IU的昵稱。
IU，本名李知恩，IU是她的藝名，這個名字到底是什麼意思呢？「I」指的是她自己，「U」則是指受眾群，意為希望自己和觀眾們永遠在一起，也希望自己的歌聲能讓聽歌的人產生共鳴。 IU韓國粉絲群名叫做「유애나」(Uaena)，其中的「U」代表英文的「you」，而「ae」則是韓文的「愛」，「na」也是韓文「我」的意思。
除了IU這個藝名之外，粉絲們很喜歡叫她「晶醬」，晶醬的由來有個複雜的演變的過程，IU的本名「李知恩이지은」，粉絲們會親切地叫後面兩個字「지은이知恩伊」，講快點就變成了「지으니知恩尼」再講快點就變成了「징니晶尼」 縮寫後變成了「징晶」，加上日語可愛的「醬」，就成了「晶醬」。
粉絲們還會叫IU為「둥금이小圈圈」，這是DC GALLERY為她起的昵稱，來自《U愛娜頌》裡的「我的名字是U愛娜，因為像某歌手所以臉蛋啊，性格啊，名字都是圓圓的啊~」。
아가수(阿歌手)，差不多2012年左右，IU又被稱為「阿歌手」，取了「IU아이유」的第一個字。
갓이유，女神U也是粉絲們最常叫的昵稱，「갓」其實就是英文的「god」，前幾年粉絲們都喜歡稱呼本命為「男神某某某」、「女神某某某」。
除此之外，被粉絲們「認證過」的昵稱還有「wuli U（我們U）」、「知恩女士」、「IU女士」、「IU大人」等。
「圖：PANN」
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