【K社韩文小百科】IU的昵称原来有这么多？！「晶酱」「小圈圈」全面大科普

韩国艺人们除了艺名之外，还被粉丝们冠上各种可爱的昵称，今天就来说说明星中的明星-IU的昵称。
IU，本名李知恩，IU是她的艺名，这个名字到底是什么意思呢？「I」指的是她自己，「U」则是指受众群，意为希望自己和观众们永远在一起，也希望自己的歌声能让听歌的人产生共鸣。 IU韩国粉丝群名叫做「유애나」(Uaena)，其中的「U」代表英文的「you」，而「ae」则是韩文的「爱」，「na」也是韩文「我」的意思。
除了IU这个艺名之外，粉丝们很喜欢叫她「晶酱」，晶酱的由来有个复杂的演变的过程，IU的本名「李知恩이지은」，粉丝们会亲切地叫后面两个字「지은이知恩伊」，讲快点就变成了「지으니知恩尼」再讲快点就变成了「징니晶尼」 缩写后变成了「징晶」，加上日语可爱的「酱」，就成了「晶酱」。
粉丝们还会叫IU为「둥금이小圈圈」，这是DC GALLERY为她起的昵称，来自《U爱娜颂》里的「我的名字是U爱娜，因为像某歌手所以脸蛋啊，性格啊，名字都是圆圆的啊~」。
아가수(阿歌手)，差不多2012年左右，IU又被称为「阿歌手」，取了「IU아이유」的第一个字。
갓이유，女神U也是粉丝们最常叫的昵称，「갓」其实就是英文的「god」，前几年粉丝们都喜欢称呼本命为「男神某某某」、「女神某某某」。
除此之外，被粉丝们「认证过」的昵称还有「wuli U（我们U）」、「知恩女士」、「IU女士」、「IU大人」等。
「图：PANN」
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