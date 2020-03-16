Jessi 首度挑戰演戲！本色出演綜藝劇《偶然的家族》 OCN 動作新劇《RUGAL》中字預告公開，崔振赫走向對抗勁敵朴誠雄的復仇之路！ 《梨泰院CLASS》「甜夜」招牌菜「嫩豆腐鍋」和「豆芽炒五花肉」食譜公開啦！大家趕快跟著做做看～ ONF 因應疫情 將歐洲巡演延後至 11 月舉行 居然可以看到2位男神出現在同部作品！朴寶劍將特別出演朴敘俊主演《梨泰院CLASS》最後一集 BTS防彈少年團 V 打入英 BIG TOP40 榜 韓 OST 史上第一次！ 《怪咖！文主廚》新劇照 怪咖與主廚的初會場景是？ 《愛的迫降》兒童版的「正赫和世理」！小童星神還原經典場景...造型、表情超到位，網友：「真可愛！」 演員金善雅收養Sulli生前愛貓「布林」！ BTS防彈少年團、Super Junior、TWICE⋯⋯《The Fact Music Awards》公開完整得獎名單！ 陸星材、李相侖畢業啦！《家師傅一體》哥哥們都是我最棒的師傅！ 李浚赫&南志鉉主演新劇《365：逆轉命運的1年》人物海報、預告、簡介一次看！ Twice子瑜更新日常菜色台味滿滿：希望能快點跟Once見面 SJ圭賢將演唱《天氣好的話，我會去找你》OST《一整天》！今日（16日）下午公開 116公斤→79公斤...SJ神童在5個月成功減重37公斤，今日發文：「各位～我減肥完成了，變得非常健康！」 《超人回來了》大韓、民國、萬歲今日（16日）迎來8歲生日…爸爸宋一國：「謝謝你們的出生！」 姜丹尼爾〈CYAN〉首波概念照曝光！蔚藍美景呼應專輯主題 睽違五年 Starship 即將推出新男團 CRAVITY！ WINNER 在賣什麼關子？新作品各種預告引發好奇！ Suho 月底隻身出道 首張專輯〈自畫像〉預告行程曝光！ 好迷人啊～！官方公開李宰旭白色情人節款「順毛男友」的多張寫真 【有片】《RM》最新預告：李光洙回來了！「媽媽」李一花&朴美善&黃英熙及「兒子」姜丹尼爾擔任嘉賓 《The King：永遠的君主》再公開李敏鎬劇照！「能以更成熟的面貌與金銀淑作家合作，更加有意義」 啊呀，你怎麼把手機折起來了？！PO瘋狂羨慕好兄弟宋旻浩限量版新手機 《梨泰院CLASS》權娜拉令人眩暈的大寫S曲線～♥ 曾與李鍾碩傳出過緋聞！ 【有片】《梨泰院CLASS》金多美的溫度差：戲裡腹黑又霸道，戲外軟萌到被叫「人間倉鼠」！

留言/評論