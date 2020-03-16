陸星材、李相侖畢業啦！《家師傅一體》哥哥們都是我最棒的師傅！
明星 2020年3月16日 星期一13:50 Erin
BTOB成員陸星材以及演員李相侖，日後為專注在自己的歌手與演員本業，不捨將從綜藝節目《家師傅一體》下車，節目也舉辦了畢業典禮歡送兩位大將。
3月15日播出的SBS綜藝《家師傅一體》中，為即將離開的固定成員陸星材以及李相侖，舉辦了一場溫馨的畢業典禮。節目中邀請了這段期間的許多師傅們，為兩人錄製影像信件。看了這些令人感動的影像留言，陸星材說：「光是能從這麼多名人口中叫出我的名字，就已經給了我很大的力量，也能讓我迎向全新的挑戰。」李相侖也說：「從這節目中畢業，是個新的起點，大家給予我的支持以及期待，讓我感覺責任變重了。」
李相侖更是眼眶泛紅說：「回想這兩年期間這節目帶給我的意義，就像我所喜歡的一首詩一樣，真的是很美麗很棒的旅程，這兩年期間我一直想說的話就是謝謝，謝謝大家。」感性表達了他心中的謝意。
而陸星材也透過SNS寫下了自己的感想：
兩年間一起共事的珍貴朋友們…
真的太幸福了，雖然偶爾辛苦，但回想起來只留下了美好回憶。
連旋律都認同的帝王級節目《家師傅一體》，
往後也祝福《家師傅一體》繼續收視大發，請大家繼續喜愛！
跟我一起創造了這些愉快又幸福回憶的哥哥們，就是我最棒的師傅不是嗎？
《家師傅一體》直到永遠！
照片：《家師傅一體》節目截圖，陸星材IG
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