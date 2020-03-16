陆星材、李相仑毕业啦！《家师傅一体》哥哥们都是我最棒的师傅！
明星 2020年3月16日 星期一13:50 Erin
BTOB成员陆星材以及演员李相仑，日后为专注在自己的歌手与演员本业，不舍将从综艺节目《家师傅一体》下车，节目也举办了毕业典礼欢送两位大将。
3月15日播出的SBS综艺《家师傅一体》中，为即将离开的固定成员陆星材以及李相仑，举办了一场温馨的毕业典礼。节目中邀请了这段期间的许多师傅们，为两人录制影像信件。看了这些令人感动的影像留言，陆星材说：「光是能从这么多名人口中叫出我的名字，就已经给了我很大的力量，也能让我迎向全新的挑战。」李相仑也说：「从这节目中毕业，是个新的起点，大家给予我的支持以及期待，让我感觉责任变重了。」
李相仑更是眼眶泛红说：「回想这两年期间这节目带给我的意义，就像我所喜欢的一首诗一样，真的是很美丽很棒的旅程，这两年期间我一直想说的话就是谢谢，谢谢大家。」感性表达了他心中的谢意。
而陆星材也透过SNS写下了自己的感想：
两年间一起共事的珍贵朋友们…
真的太幸福了，虽然偶尔辛苦，但回想起来只留下了美好回忆。
连旋律都认同的帝王级节目《家师傅一体》，
往后也祝福《家师傅一体》继续收视大发，请大家继续喜爱！
跟我一起创造了这些愉快又幸福回忆的哥哥们，就是我最棒的师傅不是吗？
《家师傅一体》直到永远！
照片：《家师傅一体》节目截图，陆星材IG
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻