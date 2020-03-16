Twice子瑜更新日常菜色台味滿滿：希望能快點跟Once見面
KPOP 2020年3月16日 星期一13:20 Erin
Twice成員周子瑜日前自韓國返台，不過因目前肺炎疫情關係她也在家中自行居家隔離，不忘透過SNS上傳近照問候一下粉絲們。
周子瑜透過Twice官方IG上傳了滿滿10張照片，並問號大家：「我吃得很好，雖然並不是我做的料理，Once大家都過得還好吧？如果能盡快跟大家見面的話就好了 TT」傳達想念粉絲們的心情。
公開的照片中看來是子瑜的日常菜色食物，有多種口味的義大利麵以及簡單水果，滿滿台味讓台灣粉絲們備感親切，的確也是常常出現在家中飯桌上的料理與擺盤，子瑜也附上兩張自拍照，抱著她的愛犬一起入鏡，看起來相當休閒，不過也讓人心疼感覺她消瘦不少。
照片一上傳立即湧入許多關心子瑜的粉絲留言，大家紛紛覺得很開心等到子瑜的更新，也覺得菜色看起來相當可口，給她加油打氣，雖然不能與團員們在一起，子瑜也在上周的直播中電話連線問候大家，她說雖然回到了家鄉但哪裡都不能去，會進行14天居家隔離。不過應該到3月18日子瑜就能出關了，期待她再度帶來更新自己出外遊玩的照片囉！
照片：Twice IG
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