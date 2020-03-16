Twice子瑜更新日常菜色台味满满：希望能快点跟Once见面
KPOP 2020年3月16日 星期一13:20 Erin
Twice成员周子瑜日前自韩国返台，不过因目前肺炎疫情关系她也在家中自行居家隔离，不忘透过SNS上传近照问候一下粉丝们。
周子瑜透过Twice官方IG上传了满满10张照片，并问号大家：「我吃得很好，虽然并不是我做的料理，Once大家都过得还好吧？如果能尽快跟大家见面的话就好了 TT」传达想念粉丝们的心情。
公开的照片中看来是子瑜的日常菜色食物，有多种口味的义大利面以及简单水果，满满台味让台湾粉丝们备感亲切，的确也是常常出现在家中饭桌上的料理与摆盘，子瑜也附上两张自拍照，抱著她的爱犬一起入镜，看起来相当休闲，不过也让人心疼感觉她消瘦不少。
照片一上传立即涌入许多关心子瑜的粉丝留言，大家纷纷觉得很开心等到子瑜的更新，也觉得菜色看起来相当可口，给她加油打气，虽然不能与团员们在一起，子瑜也在上周的直播中电话连线问候大家，她说虽然回到了家乡但哪里都不能去，会进行14天居家隔离。不过应该到3月18日子瑜就能出关了，期待她再度带来更新自己出外游玩的照片罗！
照片：Twice IG
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