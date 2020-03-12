朴有天亲友受访「否认复出消息」：他仍在反省中，请大家不要误会。 太期待了！孔刘＆汤唯＆郑裕美＆崔宇植＆朴宝剑＆秀智：神仙阵容加盟《Wonder Land》，又是一部催泪大戏啊～ 引人泪目ㅠㅠ 具荷拉生前亲笔信曝光：我需要爱，需要关怀和温暖... Hani有望出演MBC的「SF8 Project」独幕剧《白色乌鸦》 传AB6IX、SF9、PENTAGON、ONEUS等出演《Road To Kingdom》！ 威廉&本特利要有妹妹了？Sam自曝再做试管婴儿这次希望是女儿，成功的话就可以疯狂买小裙子啦XD

孔刘、汤唯、郑有美、崔宇植、朴宝剑、秀智，当这个全明星阵容要合拍新戏的消息传出时让所有人震惊！

据韩媒《Star News》独家爆料称，孔刘、汤唯等6人将在影片《Wonder Land》中合作。 影片讲述了利用AI技术让委托人在「Wonder Land」这个虚拟世界中与因各种原因无法再见到的思念之人重逢的暖人故事，委托人中既有想要与成为植物人的恋人重逢的20代女性，也有想要见已去世的妻子的40代男性，每个人的背后都有伤感又充满正能量的故事。

孔刘将饰演思念已逝妻子的40代丈夫。 汤唯则扮演他的妻子。 孔刘为了无法忘记妈妈的孩子而找到Wonder Land。 孔刘方面也透露确实收到了剧本，正在积极商讨中。



秀智扮演因为思念成为植物人的恋人而委托Wonder Land的20代女生。 朴宝剑出演她所思念的男友。



而郑裕美和崔宇植将饰演Wonder Land的调停人，主要任务是观察委托人和AI的变化，引导整个剧情的发展。



此外，《Wonder Land》的掌镜人为汤唯的老公金泰勇导演，影片将於上半年开机拍摄。

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