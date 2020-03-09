《麻浦帥小子》衣櫃開箱！宋旻浩：「可以說品牌吧？是LV的」羅PD馬上接：「我平常也很常穿！」
綜藝 2020年3月9日 星期一13:45 Yuan
由宋旻浩、P.O出演的《麻浦帥小子》，在第一集播出之前，公開了兩人的衣櫃。
嚮往極多主義的宋旻浩，衣帽間真的很滿啊 XD，製作組還無法全部進去拍攝。他介紹了自己最喜歡的單品外，P.O也問：「收到的禮物中最喜歡的單品是？」宋旻浩：「那件...最貴的，這個不是我買的，是LV送的禮物（之前走秀後獲贈的）。」
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宋旻浩：「可以說品牌名吧？是LV。」結果這時羅PD馬上接：「我平常也很常穿，你們不是知道嗎？」結果現場整個瞬間安靜（笑）。
後來介紹了P.O的衣櫃，宋旻浩拿了一件大衣詢問羅PD：「哥～這不是你知道的品牌嗎？」羅PD：「不知道...是什麼啊？」宋旻浩：「哥你不是知道嗎？」羅PD：「啊～Maison嗎？我一看就是Maison啊！」
這次的題目是「沒有行程的日子、在家門口的便利商店、不想彰顯自己是藝人的事實...但被發現了也不會害羞的Look」，兩人真的都很認真。而下次的題目是「去醫院探願大伯、
之後馬上要去夜店表演、沒有時間換衣服的狀況」，讓人好奇這個他們會怎麼穿搭呢！
（圖：Youtube@채널 십오야）
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這對兄弟我喜歡，難怪羅PD喜歡他們倆兄弟
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