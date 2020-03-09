《麻浦帅小子》衣柜开箱！宋旻浩：「可以说品牌吧？是LV的」罗PD马上接：「我平常也很常穿！」
综艺 2020年3月9日 星期一13:45 Yuan
由宋旻浩、P.O出演的《麻浦帅小子》，在第一集播出之前，公开了两人的衣柜。
向往极多主义的宋旻浩，衣帽间真的很满啊 XD，制作组还无法全部进去拍摄。他介绍了自己最喜欢的单品外，P.O也问：「收到的礼物中最喜欢的单品是？」宋旻浩：「那件...最贵的，这个不是我买的，是LV送的礼物（之前走秀后获赠的）。」
（延伸阅读：KPOP最初！WINNER宋旻浩以模特儿身份登上巴黎时装秀的T台，成为了全场焦点！）
宋旻浩：「可以说品牌名吧？是LV。」结果这时罗PD马上接：「我平常也很常穿，你们不是知道吗？」结果现场整个瞬间安静（笑）。
后来介绍了P.O的衣柜，宋旻浩拿了一件大衣询问罗PD：「哥～这不是你知道的品牌吗？」罗PD：「不知道...是什么啊？」宋旻浩：「哥你不是知道吗？」罗PD：「啊～Maison吗？我一看就是Maison啊！」
这次的题目是「没有行程的日子、在家门口的便利商店、不想彰显自己是艺人的事实...但被发现了也不会害羞的Look」，两人真的都很认真。而下次的题目是「去医院探愿大伯、
之后马上要去夜店表演、没有时间换衣服的状况」，让人好奇这个他们会怎么穿搭呢！
（图：Youtube@채널 십오야）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
Gladys Tin i really laughed when he say he always wear i was like
1小时前
-
這對兄弟我喜歡，難怪羅PD喜歡他們倆兄弟
1小时前
-
Yoke Siang Liew Amirah Mansor
40分前