現實中根本是另一人！《梨泰院CLASS》飾演反派「張根源」的安普賢暖男日常♥
明星 2020年3月7日 星期六08:00 Sani
真的沒想到，張根源在劇中讓大家恨到牙癢癢，扮演者安普賢在戲外竟然是一位十足的暖男啊！
在《梨泰院CLASS》完美詮釋「囂張富二代」的安普賢！除了《她的私生活》外...還出演過《太陽的後裔》啊！
有在追《梨泰院CLASS》的朋友會不會一看到這張臉就想揍下去了XD安普賢在劇中飾演的張根源是和朴世路（朴敘俊 飾）完全對立的反派，不僅外形方面對漫畫原著的還原度很高，「討人厭」的演技也入木三分，這個油頭和不懷好意的眼神真是把惡角的個性表現得活靈活現：
然而現實中的安普賢完全是另一個畫風，他經常在個人IG上分享生活日常，脫下劇中略顯油膩的西裝、換上休閒裝，也卸下劇中邪氣的神態，回歸原本自然放鬆的模樣，讓人忍不住驚歎：原來戲外的「張根源」其實是一位暖男啊！
根本就是高高帥帥的鄰家歐巴，根本找不到一絲絲張根源的影子：
單看這些生活照真的很難把他和張根源聯繫到一起，氣質相差真的太多，也側面說明安普賢的演技真的很贊啊！
（圖源：《梨泰院CLASS》劇照，安普賢IG）
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