现实中根本是另一人！《梨泰院CLASS》饰演反派「张根源」的安普贤暖男日常♥

现实中根本是另一人！《梨泰院CLASS》饰演反派「张根源」的安普贤暖男日常♥

明星   2020年3月7日   星期六08:00   Sani   26

真的没想到，张根源在剧中让大家恨到牙痒痒，扮演者安普贤在戏外竟然是一位十足的暖男啊！

在《梨泰院CLASS》完美诠释「嚣张富二代」的安普贤！除了《她的私生活》外...还出演过《太阳的后裔》啊！

有在追《梨泰院CLASS》的朋友会不会一看到这张脸就想揍下去了XD安普贤在剧中饰演的张根源是和朴世路（朴叙俊 饰）完全对立的反派，不仅外形方面对漫画原著的还原度很高，「讨人厌」的演技也入木三分，这个油头和不怀好意的眼神真是把恶角的个性表现得活灵活现：

然而现实中的安普贤完全是另一个画风，他经常在个人IG上分享生活日常，脱下剧中略显油腻的西装、换上休闲装，也卸下剧中邪气的神态，回归原本自然放松的模样，让人忍不住惊叹：原来戏外的「张根源」其实是一位暖男啊！

根本就是高高帅帅的邻家欧巴，根本找不到一丝丝张根源的影子：

单看这些生活照真的很难把他和张根源联系到一起，气质相差真的太多，也侧面说明安普贤的演技真的很赞啊！

（图源：《梨泰院CLASS》剧照，安普贤IG）

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留言/评论
  • 何東昆
    真的是看了很久才發現
    4小时前
  • Eliza Lu
    Genie Grace Hung 髮型的重要性😂
    6小时前
  • KL Chan
    Danity Chan
    4小时前
  • Winnie Kii
    洪偲瑋 （Candy Hung）
    3小时前
  • Jason Chen
    Brian Yang
    1小时前
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