在《梨泰院CLASS》完美詮釋「囂張富二代」的安普賢！除了《她的私生活》外...還出演過《太陽的後裔》啊！
韓劇 2020年2月26日 星期三15:58 Yuan
這3個角色真的讓人難以聯想是同一個人啊 XD
由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉在明等人主演的漫畫改編劇《梨泰院Class》，與原著漫畫高度還原，加上劇情節奏快速、劇中的角色都很立體，在播出後也受到了許多觀眾的喜愛，目前收視也已經突破12.5%。
當中，富二代「張根源」的角色令不少觀眾都印象深刻，就覺得有一點眼熟...好像在哪看過，其實就是安普賢飾演的（小編一開始也是沒有認出來XD）。這次安普賢飾演了反派角色，一登場又染了一頭金髮，與痞子富二代的樣子詮釋的很好，與之前的作品有很大的反轉呢！
除了小編上次介紹過的《她的私生活》的「暖男」南恩奇，他還有出演《太陽的後裔》，在劇中飾演阿爾法組狙擊手「任光南」，看到這個幾個劇中造型、髮型，真的讓人很難以聯想是同一個人啊（笑）！
在上週播出的《梨泰院Class》中，好不容以好不容易逐漸穩定的「甜栗」，卻因為張會長（劉在明 飾）買下了那棟房子，朴世路只好重新尋覓新的地點。而他又會如何反擊張會長和張根源？期待本週的播出。
（圖：各劇劇照）
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