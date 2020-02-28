捐款也被罵！李施彥為抗疫捐款100萬韓元，遭受惡評後刪文
明星 2020年2月28日 星期五15:00 ZJM
眾志抗疫為重，為何要比較捐款金額呢？
近日眾多韓國藝人為共同抵抗COVID-19病疫，紛紛捐出資金或者物資，其中演員李施彥也加入資助行列，但因為金額不如其他藝人的數千萬至上億，而飽受口舌。
李施彥是跟著諧星俞世潤捐款的，俞世潤向希望橋全國災害救援協會捐款了1千萬韓元的，李施彥問俞世潤：「哥，直接轉帳到那裡就行了嗎？」
李施彥27日在IG寫道：「哪怕只是一點點，希望也能幫上忙。」並附上了銀行轉帳的截圖，顯示向希望橋全國災害救援協會捐款100萬韓元。 隨後因為惡評，李施彥刪除了該帖文。雖然有網友惡言相向，也有網友為李施彥抱不平。
圖：IG@lee_si_eon
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留言/評論
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唉....每個人狀況不同負擔也不一樣，有捐已經很棒了。
27分前
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這麼有本事請問罵的人要捐多少?吃飽太閒去防疫啦！
26分前
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這一百萬也是人家辛苦賺錢的憑甚麼只看數目呀
58分前
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捐多捐少不重要，重要的是心意，沒必要這樣糟蹋，真的很過份
55分前
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辛苦錢 也許早就有分別捐款給不同的單位，而且他也是要給家用，網友真是夠了！
56分前