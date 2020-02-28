B.I「吸毒嫌疑」警方檢驗結果為「陰性」：「未檢出毒品殘留」

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根據警方調查結果，iKON前成員B.I的毒品檢測結果為陰性，即沒有吸毒嫌疑。

據悉，警方取樣了B.I的體毛送往國立科學搜查研究院進行檢測，結果沒有從中檢測到毒品成分。 目前對B.I吸毒嫌疑的調查已經結束，將以起訴意見送交檢方。

京畿南部地方員警廳調查組透露稱，B.I去年9月作為參考人接受了14小時高強度調查，警方重點詢問他在2016年是否曾拜託熟人A某購買大麻、是否吸食大麻。 A某去年6月曾向國民權益委員會進行公益舉報，稱B.I有吸毒嫌疑。

過程中B.I部分承認了吸食大麻的事實，警方將B.I的身份轉為嫌疑人，繼續進行了7次調查。



A某在2016年因吸食大麻的嫌疑被京畿龍仁東部員警署緊急逮捕，向警方提供了和B.I的Kakao Talk對話截圖，顯示B.I「曾拜託我購買LSD」、表示「在購買毒品時獲得了幫助」。

但A某隨後突然翻供，稱B.I沒有吸毒：「被逮捕當天剛剛吸過毒，神志不清說錯了，雖然確實和B.I傳過訊息，但沒有給B.I大麻。 」B.I也因此被判無嫌疑。

然而去年6月，A某再次改口、進行公益舉報，稱：「接受警方調查期間，YG娛樂前代表梁鉉錫脅迫我要求翻供，並試圖讓調查不了了之。 」

B.I在事件被報導的當天於個人SNS上PO文宣佈退隊：「雖然確實曾經因為過於辛苦和孤獨而想依賴根本不應該關心的東西，但最終還是因為害怕而沒能嘗試。 對於因為我的錯誤言行而比任何人都失望和受傷的粉絲以及成員，我感到無比羞愧和抱歉。 我決定虛心反省錯誤，退出組合。 」目前正在進行自省。



（圖源：YG）

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