B.I「吸毒嫌疑」警方检验结果为「阴性」：「未检出毒品残留」

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根据警方调查结果，iKON前成员B.I的毒品检测结果为阴性，即没有吸毒嫌疑。

据悉，警方取样了B.I的体毛送往国立科学搜查研究院进行检测，结果没有从中检测到毒品成分。 目前对B.I吸毒嫌疑的调查已经结束，将以起诉意见送交检方。

京畿南部地方员警厅调查组透露称，B.I去年9月作为参考人接受了14小时高强度调查，警方重点询问他在2016年是否曾拜托熟人A某购买大麻、是否吸食大麻。 A某去年6月曾向国民权益委员会进行公益举报，称B.I有吸毒嫌疑。

过程中B.I部分承认了吸食大麻的事实，警方将B.I的身份转为嫌疑人，继续进行了7次调查。



A某在2016年因吸食大麻的嫌疑被京畿龙仁东部员警署紧急逮捕，向警方提供了和B.I的Kakao Talk对话截图，显示B.I「曾拜托我购买LSD」、表示「在购买毒品时获得了帮助」。

但A某随后突然翻供，称B.I没有吸毒：「被逮捕当天刚刚吸过毒，神志不清说错了，虽然确实和B.I传过讯息，但没有给B.I大麻。 」B.I也因此被判无嫌疑。

然而去年6月，A某再次改口、进行公益举报，称：「接受警方调查期间，YG娱乐前代表梁铉锡胁迫我要求翻供，并试图让调查不了了之。 」

B.I在事件被报导的当天於个人SNS上PO文宣布退队：「虽然确实曾经因为过於辛苦和孤独而想依赖根本不应该关心的东西，但最终还是因为害怕而没能尝试。 对於因为我的错误言行而比任何人都失望和受伤的粉丝以及成员，我感到无比羞愧和抱歉。 我决定虚心反省错误，退出组合。 」目前正在进行自省。



（图源：YG）

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