《浪漫醫生金師傅2》結局收視高達27.1%！韓石圭：「如果有機會...我會帶着對第3季的希望、期待等待著！」
韓劇 2020年2月26日 星期三15:00 Yuan
《浪漫醫生金師傅2》在昨日播出了大結局，在第16集的第3部中，收視更高達27.1%，唯美收官，主演們也發表了終映感言。
劇中飾演天才醫生「金師傅」的韓石圭表示：「韓石圭通過了金師傅學到了很多東西，有時還通過金師傅把平時想的融會貫通來著，對我來說真的很又意義。《浪漫醫生金師傅2》結束最後的拍攝，感覺非常遺憾。第2季開始之前...演員、導演、工作人員們都非常緊張，觀眾們在第一集就給予我們支持，真的覺得踏實很多，多虧了觀眾，我才覺得責任心和意義很大。」
他更補充提到：「如果有機會，我會帶著對第3季的希望、期待等待著。如果沒有觀眾，演員是不可能存在的，所以真的感謝大家給予很大的支持，希望大家要健康，做好所有的事情。」
為了不辜負媽媽的期望成為了醫生，為了暈眩症狀不斷努力著飾演「車恩彩」的李聖經也表示：「這一部作品真的很棒，能夠遇到這麼優秀的團隊、演員們，對我來說真的是件好事。所以石垣醫院會讓人更加遺憾和懷念，非常感謝一直以來喜歡《浪漫醫生金師傅2》的觀眾們。」
因為痛苦的過去，展現出進一步發展樣貌飾演「徐宇震」的安孝燮也說：「能夠在一起真的是莫大的榮幸，真的感謝所有用愛關注的觀眾。在大家的加油下，徐宇震才得以存在，我也向他一樣在成長。希望通過《浪漫醫生金師傅2》成為大家和我一起尋找浪漫的旅程。」
在第2季播出後，不少觀眾也一直在呼聲希望會有第3季。製作公司相關人士也回應：「第3季還沒有確定，但有可能性...會根據各種情況進行討論。」真的希望會有第3季，讓...姜東柱、尹書靜還有都仁範都一起回來啊！
（圖：SBS）
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留言/評論
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雖然第2季我還沒看完，但已期盼第3季的到來……
41分前
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期待第三季，由第一、二季的主角同時演出。
57分前
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覺得該有第三季～稜角石計畫。一二季全員到齊回石垣醫院💛😊
1小時前