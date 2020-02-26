《浪漫医生金师傅2》结局收视高达27.1%！韩石圭：「如果有机会...我会带着对第3季的希望、期待等待著！」
韩剧 2020年2月26日 星期三15:00 Yuan
《浪漫医生金师傅2》在昨日播出了大结局，在第16集的第3部中，收视更高达27.1%，唯美收官，主演们也发表了终映感言。
剧中饰演天才医生「金师傅」的韩石圭表示：「韩石圭通过了金师傅学到了很多东西，有时还通过金师傅把平时想的融会贯通来著，对我来说真的很又意义。《浪漫医生金师傅2》结束最后的拍摄，感觉非常遗憾。第2季开始之前...演员、导演、工作人员们都非常紧张，观众们在第一集就给予我们支持，真的觉得踏实很多，多亏了观众，我才觉得责任心和意义很大。」
他更补充提到：「如果有机会，我会带著对第3季的希望、期待等待著。如果没有观众，演员是不可能存在的，所以真的感谢大家给予很大的支持，希望大家要健康，做好所有的事情。」
为了不辜负妈妈的期望成为了医生，为了晕眩症状不断努力著饰演「车恩彩」的李圣经也表示：「这一部作品真的很棒，能够遇到这么优秀的团队、演员们，对我来说真的是件好事。所以石垣医院会让人更加遗憾和怀念，非常感谢一直以来喜欢《浪漫医生金师傅2》的观众们。」
因为痛苦的过去，展现出进一步发展样貌饰演「徐宇震」的安孝燮也说：「能够在一起真的是莫大的荣幸，真的感谢所有用爱关注的观众。在大家的加油下，徐宇震才得以存在，我也向他一样在成长。希望通过《浪漫医生金师傅2》成为大家和我一起寻找浪漫的旅程。」
在第2季播出后，不少观众也一直在呼声希望会有第3季。制作公司相关人士也回应：「第3季还没有确定，但有可能性...会根据各种情况进行讨论。」真的希望会有第3季，让...姜东柱、尹书静还有都仁范都一起回来啊！
（图：SBS）
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