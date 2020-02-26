继SM-JYP-BigHit-Pledis-STARSHIP后，Woollim也加入SuperStar游戏！
生活 2020年2月26日 星期三14:00 ZJM
武林家族饭准备玩起来啦~
SuperStar是韩国游戏公司DALCOM SOFT和韩国多家娱乐公司合作开发的游戏系列，从2014年开始陆续推出了SuperStar SMTOWN、SuperStar JYPNATION、SuperStar BTS、SuperStar PLEDIS和SuperStar STARSHIP共五款游戏。
26日，WOOLLIM娱乐公司公布消息，确定和DALCOM SOFT合作推出「SuperStar WOOLLIM」。和之前的五款游戏同理，WOOLLIM旗下INFINITE、LOVELYZ、Golden Child、Rocket Punch等艺人的音乐和肖像将会运用到游戏之中，今年上半年iOS版和Android版都将面市！
这是合计全球超过5千万次下载的音乐闯关手游。在这系列游戏中，可以玩你喜欢的歌手或团体的音乐游戏，也可以参与游戏中的各种活动获取礼物。
图：DALCOM SOFT、Google Play
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