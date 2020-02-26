新劇《一半的一半》首波預告唯美公開，丁海寅唸詩的獨白令人耳朵懷孕啊～
韓劇 2020年2月26日 星期三11:57 MiJimin
【中字預告】滿滿的文青風～，AI工程師（丁海寅）和古典樂錄音師（蔡秀彬）的浪漫愛情，真的是越來越期待了！
即將在下個月首播的 tvN 全新月火劇《一半的一半》（每週一、二播出）公開了首波預告，由丁海寅、蔡秀彬攜手主演，講述AI工程師和古典音樂錄音師的浪漫愛情故事。
▼丁海寅一邊唸著詩：「一片樹葉悄聲無息的掉落在肩上，如同宇宙用手觸碰了我一般。」一邊深情望向熟睡的蔡秀彬，充滿著文藝氣息。
丁海寅飾演的「河源」是一位AI工程師，也是「M&H」企業的創業者和首席執行官。做事相當有原則，很善良也很具邏輯性，把自己的行為、心理、記憶和經驗系統化，並步入研究製作人工智慧的道路。
蔡秀彬飾演的「韓瑞雨」畢業於電腦系，是一位古典音樂錄音師。她沒有家也沒有家人，工作有點迷茫，過著任何人都覺得不安定的人生，但她自己並不這麼認為。肉眼看不到的積極氣運是她的養分，想散心的時候她就解答複雜的數學問題，是一個除了療癒自己外什麼都不想的29歲年輕人。
▼動態海報：
新劇《一半的一半》由《認識的妻子》李尚燁導演執導，《通往機場的路》、電影《愉悅的音樂專輯》李淑妍編劇執筆，將在3月23日晚間九點首播。
（圖自：tvN 官方劇照）
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