新剧《一半的一半》首波预告唯美公开，丁海寅念诗的独白令人耳朵怀孕啊～

新剧《一半的一半》首波预告唯美公开，丁海寅念诗的独白令人耳朵怀孕啊～

韩剧   2020年2月26日   星期三11:57   MiJimin   29

【中字预告】满满的文青风～，AI工程师（丁海寅）和古典乐录音师（蔡秀彬）的浪漫爱情，真的是越来越期待了！

即将在下个月首播的 tvN 全新月火剧《一半的一半》（每周一、二播出）公开了首波预告，由丁海寅、蔡秀彬携手主演，讲述AI工程师和古典音乐录音师的浪漫爱情故事。

▼丁海寅一边念著诗：「一片树叶悄声无息的掉落在肩上，如同宇宙用手触碰了我一般。」一边深情望向熟睡的蔡秀彬，充满著文艺气息。

丁海寅饰演的「河源」是一位AI工程师，也是「M&H」企业的创业者和首席执行官。做事相当有原则，很善良也很具逻辑性，把自己的行为、心理、记忆和经验系统化，并步入研究制作人工智慧的道路。

蔡秀彬饰演的「韩瑞雨」毕业於电脑系，是一位古典音乐录音师。她没有家也没有家人，工作有点迷茫，过著任何人都觉得不安定的人生，但她自己并不这么认为。肉眼看不到的积极气运是她的养分，想散心的时候她就解答复杂的数学问题，是一个除了疗愈自己外什么都不想的29岁年轻人。

▼动态海报：

新剧《一半的一半》由《认识的妻子》李尚烨导演执导，《通往机场的路》、电影《愉悦的音乐专辑》李淑妍编剧执笔，将在3月23日晚间九点首播。


（图自：tvN 官方剧照）

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