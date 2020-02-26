推理愛情節目《Heart Signal》第3季確定3月25日首播！將由尹施允、韓惠珍、P.O擔任節目MC！
綜藝 2020年2月26日 星期三12:26 Yuan
MC陣容也讓人期待！但P.O真的很忙碌呀～要密室逃脫《大逃出3》、時尚對決《麻浦帥小子》等等...還要推理愛情了 XD
《Heart Signal》是韓國Channel A在2017年製作的綜藝節目，主軸以製作組尋找8位年輕男女於「信號小屋」中合宿一個月，並於其中彼此之間出現的信號進行推理愛情節目。日前播出前兩季，也有著很高的討論度。
近日，公開了第3季的預告，並確定會在3月25日晚上9點50分（韓國時間）首播。據悉...第3季將講述「最近男女的戀愛趨勢」強調了現實性，有望與前兩季有不同的區別。
25日，製作組公開了節目MC，將由尹施允、韓惠珍、P.O擔任。製作組方面表示：「他們將作為新的預測團加入《Heart Signal》第3季，為節目注入新的活力。三人將在3月進行首次錄製，一起分析青春男女的『Heart Signal』。」擁有各自魅力的他們，會在節目中帶來什麼樣的活躍，也備受期待。
（圖：Channel A）
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