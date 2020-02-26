推理爱情节目《Heart Signal》第3季确定3月25日首播！将由尹施允、韩惠珍、P.O担任节目MC！
综艺 2020年2月26日 星期三12:26 Yuan
MC阵容也让人期待！但P.O真的很忙碌呀～要密室逃脱《大逃出3》、时尚对决《麻浦帅小子》等等...还要推理爱情了 XD
《Heart Signal》是韩国Channel A在2017年制作的综艺节目，主轴以制作组寻找8位年轻男女於「信号小屋」中合宿一个月，并於其中彼此之间出现的信号进行推理爱情节目。日前播出前两季，也有著很高的讨论度。
近日，公开了第3季的预告，并确定会在3月25日晚上9点50分（韩国时间）首播。据悉...第3季将讲述「最近男女的恋爱趋势」强调了现实性，有望与前两季有不同的区别。
25日，制作组公开了节目MC，将由尹施允、韩惠珍、P.O担任。制作组方面表示：「他们将作为新的预测团加入《Heart Signal》第3季，为节目注入新的活力。三人将在3月进行首次录制，一起分析青春男女的『Heart Signal』。」拥有各自魅力的他们，会在节目中带来什么样的活跃，也备受期待。
（图：Channel A）
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