「泡澡Line」朴叙俊、朴炯植、崔宇植发文为防弹V应援！大家用的图...都是同一张呢 XD
KPOP 2020年2月22日 星期六08:00 Yuan
BTS防弹少年团在21日发行了第4张正规专辑《MAP OF THE SOUL: 7》，音源、专辑销量也都取得了优异的成绩。
V的「泡澡Line」哥哥们朴叙俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy也都在宣传了BTS防弹少年团的新歌。
朴叙俊写下：「每次都很惊艳，不 是每次更加让人眼前一亮。」朴炯植：「现在真的就是艺数家了呢！」崔宇植：「sexy....too much to handle...。」Peakboy：「哦屋！很帅气嘛！」他们的截图几乎都是同一张，是在群组里分享的吗 XD
而朴叙俊和朴炯植、V在2016年因为拍摄《花郎》结识，即使行程都很繁忙都会相约见面；朴叙俊与崔宇植是2012年《Family》后就成为了至亲，和peakboy（则是中学就认识的朋友。现在都玩在一起，只要有空都会相约出去旅游，这好感情相信让许多人羡慕吧！
（图：推特＠bts_bighit、艺人SNS）
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