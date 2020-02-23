准备陷入俞承豪的新角色魅力吧！新剧《Memorist》公开超能刑警「东柏」剧照

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【多图】小编这个人很简单，有 #俞承豪 就先追个两集就对了，光看他演戏就是一种享受，很期待他如何去诠释这个新角色。（警界时尚英雄东柏来了）

tvN 全新水木剧《Memorist》（每周三、四播出）公开了男主角俞承豪的多张人物剧照，帅气有型又充满独特魅力的新形象，让人忍不住被他所吸引。

《Memorist》是改编自同名网路漫画，由国家公认的超能力刑警－东柏（俞承豪 饰）和天才侧写师－善美（李世荣 饰）合作，一同追踪神秘连环杀人魔的故事。



▼预告：



与以往隐藏自己真实身份生活的英雄不同，男主东柏将「记忆读取」的能力公诸於世，与天才侧写师同心协力扫荡恶毒的罪犯们，将会带给观众们全新刺激的痛快宣泄感。



公开的剧照中，俞承豪华丽变身拥有超能力的帅气刑警，身为警界的英雄人物，一举一动都是众人的焦点，还有著时尚感，在剧中受到全民爱戴。俞承豪提及读漫画实觉得角色非常有意思，尤其是他拥有读取别人记忆的能力，也会感受到被害人的伤痛，虽然自己在剧中是英雄一般的人物，却更想要表现出亲切平凡的一面。



为了剧中角色，俞承豪也在动作戏上花费了两个月的时间练习，制作团队更表示，无法想像不是俞承豪的东柏，除了外型贴合、拥有反转魅力之外，他更用心诠释内心复杂的演技与情绪，再次感受到俞承豪的魅力与价值。

▼主演同框宣导播出时间更改，新剧《Memorist》将在 3 月 11 日晚间 22:50 首播：



（图自：官方剧照）

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