《那個男人的記憶法》公開唯美首波預告「文佳煐」輕碰「金東旭」臉龐溫柔安撫
韓劇 2020年2月22日 星期六09:00 MiJimin
【最新預告+海報】這齣新劇的主角和配角我都很喜歡～，大家期待這一部嗎？（主演名單：金東旭、文佳煐、金瑟琪、尹鐘焄、李鎭赫）
由金東旭和文佳煐攜手主演的 MBC 全新水木劇《那個男人的記憶法》（每週三、四播出），公開了最新預告和雙人海報，唯美的基調吸引了不少網友。
《那個男人的記憶法》講述因罹患「過剩記憶症候群」而把一年365天8760小時的細節全部都記下來的新聞主播，以及忘卻了人生的重要時間的女演員之間，無法預測的浪漫愛情故事。
▼海報上寫著：「永遠記住的男人，為了生存而忘卻的女人，哪一邊更可憐呢？」
▼最新預告，金東旭：「我可以記住流逝的每一個瞬間。」文佳煐：「一切都會沒事的。」
▼金東旭飾演的「李政勳」是韓國收視率第一新聞節目《News Live》的主播，擁有紳士一般的外型與氣質，卻總能問出犀利問題，不停的創下收視紀錄，從小就患有「過剩記憶症候群」，擁有一段悲傷的過往。
▼文佳煐飾演的「呂河珍」是一位性格衝動任性，總是隨心所欲生活的頂級女演員，入行了6年在演技實力上仍受到爭議，在與男主相遇後，兩人展開了一場無法預測的羅曼史。
▼尹鐘焄飾演神經精神科專門醫生「劉泰恩」。
▼金瑟琪飾演的女主的親妹妹兼經紀人「呂河京」。
▼李鎭赫飾演男主新聞團隊的成員「趙一權」。
新劇《那個男人的記憶法》將在3月18日晚間 20:55 首播。
（圖自：官方劇照）
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