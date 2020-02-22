《那个男人的记忆法》公开唯美首波预告「文佳煐」轻碰「金东旭」脸庞温柔安抚
韩剧 2020年2月22日 星期六09:00 MiJimin
【最新预告+海报】这出新剧的主角和配角我都很喜欢～，大家期待这一部吗？（主演名单：金东旭、文佳煐、金瑟琪、尹钟焄、李鎭赫）
由金东旭和文佳煐携手主演的 MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》（每周三、四播出），公开了最新预告和双人海报，唯美的基调吸引了不少网友。
《那个男人的记忆法》讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的细节全部都记下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。
▼海报上写著：「永远记住的男人，为了生存而忘却的女人，哪一边更可怜呢？」
▼最新预告，金东旭：「我可以记住流逝的每一个瞬间。」文佳煐：「一切都会没事的。」
▼金东旭饰演的「李政勋」是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。
▼文佳煐饰演的「吕河珍」是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。
▼尹钟焄饰演神经精神科专门医生「刘泰恩」。
▼金瑟琪饰演的女主的亲妹妹兼经纪人「吕河京」。
▼李鎭赫饰演男主新闻团队的成员「赵一权」。
新剧《那个男人的记忆法》将在3月18日晚间 20:55 首播。
（图自：官方剧照）
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