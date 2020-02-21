徐玄&高庚杓&金孝珍確認出演JTBC新劇《私生活》 下半年開播
韓劇 2020年2月21日 星期五09:40 Sani
這部劇也是高庚杓兵役退伍之後的回歸之作，好期待看到他和徐玄、金孝珍的合作啊！
《私生活》講的是「生活型詐騙犯」第一次犯下失誤卻發現了巨大的「私生活」，意外介入國家的私生活，動用所有技術與巨型企業進行詐騙對決，預計今年下半年開播。
徐玄飾演女主角車珠恩（音），是一名為了活下去而選擇詐騙道路的「生活型詐騙犯」。 徐玄最近出演了JTBC Drama Festa劇集《你好，德古拉》，展現出豐富的感情演技，擔任主演也讓人感到信賴。
高庚杓飾演神秘人物李正煥（音），假冒大企業SL電子的開發組長接近珠恩。 高庚杓的形象溫和又有氣質，很多類型的角色都能完美消化，並且散發出自己獨特的魅力，這次兵役退伍後的回歸之作也讓人十分期待~
金孝珍時隔8年回歸小螢幕，飾演專騙詐騙犯的稀有詐騙犯鄭福基（音），過去曾經騙過珠恩的家人，後來去到中國、行蹤難測，最近才逐漸露出面貌。
（圖源：NAMOO ACTORS，CL&COMPANY，徐玄、高庚杓IG）
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