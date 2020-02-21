24小時音樂不停歇！韓國音樂直播：POCLANOS Radio Station

24小時音樂不停歇！韓國音樂直播：POCLANOS Radio Station

KPOP   2020年2月21日   星期五09:15   Chrissy  

除了Kpop之外，想要多接觸韓國各式各樣音樂的人，或是只要清醒著就一定要有音樂陪著的你，趕快訂閱POCLANOS Radio Station頻道吧！

POCLANOS Radio Station是一個提供你韓國新潮流音樂情報的平台，藉著24小時Youtube的直播，將音樂傳送至世界各地，目前這個這個直播是Beta版，預計3月會正式上線。


POCLANOS Radio Station也支持著新的音樂人、創作者，除了Youtube之外，還有雜誌等其他媒介，介紹新的音樂或是樂評，POCLANOS Radio Station希望能給大家the next Kpop，打破固有的Kpop範疇，打造새가요(SAE GAYO)！

台灣的歌手9m88也被介紹過喔～

想了解更多可以去POCLANOS Radio Station Youtube看吧。

照片來源: POCLANOS Radio Station Facebook

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