徐玄&高庚杓&金孝珍确认出演JTBC新剧《私生活》 下半年开播
韩剧 2020年2月21日 星期五09:40 Sani
这部剧也是高庚杓兵役退伍之后的回归之作，好期待看到他和徐玄、金孝珍的合作啊！
《私生活》讲的是「生活型诈骗犯」第一次犯下失误却发现了巨大的「私生活」，意外介入国家的私生活，动用所有技术与巨型企业进行诈骗对决，预计今年下半年开播。
徐玄饰演女主角车珠恩（音），是一名为了活下去而选择诈骗道路的「生活型诈骗犯」。 徐玄最近出演了JTBC Drama Festa剧集《你好，德古拉》，展现出丰富的感情演技，担任主演也让人感到信赖。
高庚杓饰演神秘人物李正焕（音），假冒大企业SL电子的开发组长接近珠恩。 高庚杓的形象温和又有气质，很多类型的角色都能完美消化，并且散发出自己独特的魅力，这次兵役退伍后的回归之作也让人十分期待~
金孝珍时隔8年回归小萤幕，饰演专骗诈骗犯的稀有诈骗犯郑福基（音），过去曾经骗过珠恩的家人，后来去到中国、行踪难测，最近才逐渐露出面貌。
（图源：NAMOO ACTORS，CL&COMPANY，徐玄、高庚杓IG）
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