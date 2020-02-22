【有片】《愛的迫降》「徐丹」徐智慧和IRENE很像？兩人曾一同出演《RS》 還被金九拉讚：「都是絕世美女」
明星 2020年2月22日 星期六09:01 JiaJia
在追《愛的迫降》時，感覺也有不少觀眾認為：「徐智慧和Red Velvet Irene好像」，還到《Radio Star》的官方影片下留言，有許多人來「朝聖」呢！
4年前（2016年），徐智慧和IRENE曾一同出演MBC綜藝《Radio Star》。時任MC圭賢提到：「連Red Velvet瑟琪也認證，兩人的五官很像。」對此，徐智慧表示：「（實際上看到本人）IRENE更加漂亮」、「笑的時候和瞬間表情挺像的」。
一向「毒舌」的MC金九拉也一改常態，大讚她們：「都是絕世美女」。徐智慧是「落落大方」，而IRENE為「小巧玲瓏」。而不少因看了《愛的迫降》而到《RS》影片下「朝聖」的網友們，也紛紛留言：「IRENE像漂亮的女高中生，徐智慧則更加成熟、優雅」、「徐智慧比4年前更加美麗」等。
另外，徐智慧出生於1984年，曾出演過《Punch》、《嫉妒的化身》和《黑騎士》等電視劇。近期通過《愛的迫降》再次吸引不少觀眾視線，下部作品也確定了，她將與宋承憲主演新漫改劇《一起吃晚餐嗎》，預計5月首播。
（圖片、影片來源：SNS、MBC）
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