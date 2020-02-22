【有片】《爱的迫降》「徐丹」徐智慧和IRENE很像？两人曾一同出演《RS》 还被金九拉赞：「都是绝世美女」
明星 2020年2月22日 星期六09:01 JiaJia
在追《爱的迫降》时，感觉也有不少观众认为：「徐智慧和Red Velvet Irene好像」，还到《Radio Star》的官方影片下留言，有许多人来「朝圣」呢！
4年前（2016年），徐智慧和IRENE曾一同出演MBC综艺《Radio Star》。时任MC圭贤提到：「连Red Velvet瑟琪也认证，两人的五官很像。」对此，徐智慧表示：「（实际上看到本人）IRENE更加漂亮」、「笑的时候和瞬间表情挺像的」。
一向「毒舌」的MC金九拉也一改常态，大赞她们：「都是绝世美女」。徐智慧是「落落大方」，而IRENE为「小巧玲珑」。而不少因看了《爱的迫降》而到《RS》影片下「朝圣」的网友们，也纷纷留言：「IRENE像漂亮的女高中生，徐智慧则更加成熟、优雅」、「徐智慧比4年前更加美丽」等。
另外，徐智慧出生於1984年，曾出演过《Punch》、《嫉妒的化身》和《黑骑士》等电视剧。近期通过《爱的迫降》再次吸引不少观众视线，下部作品也确定了，她将与宋承宪主演新漫改剧《一起吃晚餐吗》，预计5月首播。
（图片、影片来源：SNS、MBC）
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