【有片】《機智醫生生活》再公開預告、「5人幫」海報！曹政奭、鄭敬淏互拽頭髮引發話題
韓劇 2020年2月19日 星期三11:35 JiaJia
《請回答》系列編導再合作，由曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏和金大明等主演《機智醫生生活》，將於下月（3月）12日首播！只看預告也覺得好有趣，好想趕快看到關於「5人幫」的故事哦！
tvN新木曜劇（週四）《機智醫生生活》，由《請回答》系列申元浩導演和李祐汀編劇攜手，集結曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏和金大明等實力派演員，描述在被稱為「人生縮影」的醫院中，過著平凡而又特別的日子的人們的故事。今日（19日）公開「5人幫」團體海報。
在先前公開的「劇情版」預告中，劇組只用1分半，便把5位主演的人設凸顯出來，讓人感受到作品的完成度，也引發強烈的期待感。
在最新預告影片裡，可謂將先前1分半的影片「精煉版」。因為這樣、那樣的原因而熟悉起來的5人幫，各個形象鮮明，讓人難以忽視：完美無缺的宋雅（田美都 飾）、隱藏的不合群者亨錫（金大明 飾）、Insider利俊（曹政奭 飾）、挑剔的俊賢（鄭敬淏 飾），以及敏感的正元（柳演錫 飾），5位好友將展現強大的化學反應。
特別的是，曹政奭和鄭敬淏在預告影片裡「互拽頭髮」。明明已經40歲了，行為卻還像小孩子般，特別可愛。先前，也有網友目擊這兩位演員（疑似）正在拍攝大學戲份的現場，當時只看照片，都可以感受到兩人不一般的化學反應，估計電視劇播出後將成為話題。
（圖片、影片來源：tvN）
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