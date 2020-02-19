【有片】《机智医生生活》再公开预告、「5人帮」海报！曹政奭、郑敬淏互拽头发引发话题
韩剧 2020年2月19日 星期三11:35 JiaJia
《请回答》系列编导再合作，由曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏和金大明等主演《机智医生生活》，将於下月（3月）12日首播！只看预告也觉得好有趣，好想赶快看到关於「5人帮」的故事哦！
tvN新木曜剧（周四）《机智医生生活》，由《请回答》系列申元浩导演和李佑汀编剧携手，集结曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏和金大明等实力派演员，描述在被称为「人生缩影」的医院中，过著平凡而又特别的日子的人们的故事。今日（19日）公开「5人帮」团体海报。
在先前公开的「剧情版」预告中，剧组只用1分半，便把5位主演的人设凸显出来，让人感受到作品的完成度，也引发强烈的期待感。
在最新预告影片里，可谓将先前1分半的影片「精炼版」。因为这样、那样的原因而熟悉起来的5人帮，各个形象鲜明，让人难以忽视：完美无缺的宋雅（田美都 饰）、隐藏的不合群者亨锡（金大明 饰）、Insider利俊（曹政奭 饰）、挑剔的俊贤（郑敬淏 饰），以及敏感的正元（柳演锡 饰），5位好友将展现强大的化学反应。
特别的是，曹政奭和郑敬淏在预告影片里「互拽头发」。明明已经40岁了，行为却还像小孩子般，特别可爱。先前，也有网友目击这两位演员（疑似）正在拍摄大学戏份的现场，当时只看照片，都可以感受到两人不一般的化学反应，估计电视剧播出后将成为话题。
（图片、影片来源：tvN）
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