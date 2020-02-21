24小时音乐不停歇！韩国音乐直播：POCLANOS Radio Station

24小时音乐不停歇！韩国音乐直播：POCLANOS Radio Station

KPOP   2020年2月21日   星期五09:15   Chrissy  

除了Kpop之外，想要多接触韩国各式各样音乐的人，或是只要清醒著就一定要有音乐陪著的你，赶快订阅POCLANOS Radio Station频道吧！

POCLANOS Radio Station是一个提供你韩国新潮流音乐情报的平台，藉著24小时Youtube的直播，将音乐传送至世界各地，目前这个这个直播是Beta版，预计3月会正式上线。


POCLANOS Radio Station也支持著新的音乐人、创作者，除了Youtube之外，还有杂志等其他媒介，介绍新的音乐或是乐评，POCLANOS Radio Station希望能给大家the next Kpop，打破固有的Kpop范畴，打造새가요(SAE GAYO)！

台湾的歌手9m88也被介绍过喔～

想了解更多可以去POCLANOS Radio Station Youtube看吧。

照片来源: POCLANOS Radio Station Facebook

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