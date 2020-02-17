[有片]《RM》宋智孝不知「Anysong挑战」！成员：她住在洞穴里！

近日来接连有许多艺人进行ZICO的「Anysong挑战」，甚至连电视台的美女气象主播都在播报时来上一段，不过《Running Man》中宋智孝却完全不知道那是什么？成为节目中一大笑点。
2月16日播出的SBS综艺《Running Man》节目中，与来宾姜汉娜以及许卿焕聊起了最近相当火红的ZICO「Anysong挑战」，不过宋智孝却完全不知道大家在讨论的内容，萌呆表情令大家觉得相当有趣。
当日的节目中先是聊到了姜汉娜的近况，姜汉娜提到最近接下来DJ工作，金钟国立刻提到姜汉娜曾与ZICO合体表演时下最流行的「Anysong挑战」，不过大家觉得汉娜的动作有点差强人意，并且直接要求姜汉娜与王鼻子现场搭配表演，两人也带来一段有趣的重现表演，但此时在一旁的宋智孝却一脸茫然。
接著刘在锡也请另外一位特别来宾许卿焕，并推荐宋智孝成为他的搭档，此时李光洙突然说：「刚刚智孝姊在我耳边说悄悄话了，她刚刚问我「那一首到底是什么歌啊？」」现场立即笑成一团。哈哈说：「这就是智孝啊！」金钟国也说：「她是住在洞穴的，像被冷冻一样的冷冻人吧。」引发全场大笑。而宋智孝也与许卿焕带来了一段完全不像「Anysong挑战」的舞蹈，两人随兴照自己的意思跳了一段。
照片：SBS《Running Man》截图
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