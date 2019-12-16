作曲家、經紀公司雙雙澄清金在煥新專輯風波　「確定 B.I 並未參與」

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金在煥昨晚舉行了首次個人演唱會，但當天網路上卻掀起一陣質疑他與前 iKON 成員 B.I 一起創作、錄製專輯的質疑，幸好相關都已迅速澄清！

作曲團隊兩段側踢昨天（15 日）傍晚透露：「我們確認參與了金在煥新歌錄歌片段的人，是團隊中的咸俊碩 (함준석) 作曲家。」並說明受質疑的聲音為咸俊碩錄音後，再拉高音高處理後的結果。

而 Swing Entertainment 當天也表示已和作曲團隊聯繫，確定大眾所討論的作曲家（指 B.I）並未參與。原來在金在煥本週推出迷你二輯〈MOMENT〉，網路上忽然有人質疑當中收錄的 “After Party” 有 B.I 參與，理由是過去 B.I 公開過的創作檔案資料夾中有同名歌曲；此外，也有網友質疑副歌片段有聽見 B.I 的聲音。

另一方面，金在煥為期兩天的首次國內個人演唱會《illusion; 煥想》已在上週末順利落幕，期待他接下來的更多活動！



（照片或影片來源：Swing Entertainment、Genie）

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