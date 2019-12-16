作曲家、经纪公司双双澄清金在焕新专辑风波 「确定 B.I 并未参与」
KPOP 2019年12月16日 星期一11:54 施乃琪
金在焕昨晚举行了首次个人演唱会，但当天网路上却掀起一阵质疑他与前 iKON 成员 B.I 一起创作、录制专辑的质疑，幸好相关都已迅速澄清！
作曲团队两段侧踢昨天（15 日）傍晚透露：「我们确认参与了金在焕新歌录歌片段的人，是团队中的咸俊硕 (함준석) 作曲家。」并说明受质疑的声音为咸俊硕录音后，再拉高音高处理后的结果。
而 Swing Entertainment 当天也表示已和作曲团队联系，确定大众所讨论的作曲家（指 B.I）并未参与。原来在金在焕本周推出迷你二辑〈MOMENT〉，网路上忽然有人质疑当中收录的 “After Party” 有 B.I 参与，理由是过去 B.I 公开过的创作档案资料夹中有同名歌曲；此外，也有网友质疑副歌片段有听见 B.I 的声音。
另一方面，金在焕为期两天的首次国内个人演唱会《illusion; 焕想》已在上周末顺利落幕，期待他接下来的更多活动！
（照片或影片来源：Swing Entertainment、Genie）
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