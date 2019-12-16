BTS防彈少年團和Halsey互相交換聖誕禮物！金色麥克風的用意實在太暖心❤

防彈少年團真的太暖了吧！ Halsey收到這樣的禮物該有多開心❤
大家知道防彈少年團每個人都有不同顏色的亮閃閃麥克風，之前和美國歌手Halsey合作《Boy With Luv》這首歌時，Halsey表示看到舞台上只有自己沒有專用麥克風，開玩笑說感到格格不入，沒想到防彈少年團真的記在心裡，後來送給她一支專門定制的金色麥克風，連盒子上都有Halsey的名字！ Halsey表示：「他們（防彈）真的非常周到、非常帥氣，我一定會用這支麥！ 」
而事前並不知道防彈要送她禮物的Halsey，其實也悄悄為防彈準備了聖誕禮物。 原來Halsey每年都會送聖誕襪給兩個弟弟，這次也為防彈準備了超大只聖誕襪，裡邊塞滿了精心挑選的禮物：
而且當天剛好是Halsey和SUGA合作的《SUGA's Interlude》正式公開，Halsey向SUGA表達祝賀，SUGA也表示「I’m so happy」，但看起來還是很淡定XD這時RM幫忙解釋說：「這是哥最開心的反應了，你知道SUGA哥的個性吧！ 」
後來Halsey真的拿著這只金色麥克風登台演唱，真的好美哦！
希望防彈少年團和Halsey的友誼長長久久呀~❤
[#봄번역 #봄자막](@Vernal_Bom) 2019年12月13日
할시 Road to Manic 방탄 등장부분 + 한글자막
@BTS_twt @halsey #halsey #bts
힝 방탄 할시 넘나 좋은 친구다 지짜 pic.twitter.com/wk7vUEZXPz
（圖源：網路）
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