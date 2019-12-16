最新預告！「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)居然來上《Running Man》啦～
綜藝 2019年12月16日 星期一10:44 MiJimin
上次去《蒙面歌王》這次來《Running Man》，萊恩雷諾斯是要上遍韓國綜藝節目嗎？XD 想看他現場發揮賤嘴功力啊～，超期待的！！！
昨日 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》釋出最新預告，本週日（12月22日播出EP. 482）邀請到了好萊塢巨星－萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）上節目，他和梅蘭妮·蘿倫（Mélanie Laurent）、安卓·亞霍娜（Adria Arjona）一起出演，為 Netflix 新電影《鬼影特攻：以暴制暴》宣傳。
▼最新預告：
他們將在 RM 成員中，選拔出優秀的人才，加入他們的團隊，但過程卻有可疑的幽靈（Ghost）混入其中，大家互相猜疑，誰又會是那個幽靈探員呢？
這一期主題「幽靈獵人競賽」將在12月22日下午五點播出。
（圖自：SBS Running Man／官方劇照）
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