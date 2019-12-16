BTS防弹少年团和Halsey互相交换圣诞礼物！金色麦克风的用意实在太暖心❤

防弹少年团真的太暖了吧！ Halsey收到这样的礼物该有多开心❤
大家知道防弹少年团每个人都有不同颜色的亮闪闪麦克风，之前和美国歌手Halsey合作《Boy With Luv》这首歌时，Halsey表示看到舞台上只有自己没有专用麦克风，开玩笑说感到格格不入，没想到防弹少年团真的记在心里，后来送给她一支专门定制的金色麦克风，连盒子上都有Halsey的名字！ Halsey表示：「他们（防弹）真的非常周到、非常帅气，我一定会用这支麦！ 」
而事前并不知道防弹要送她礼物的Halsey，其实也悄悄为防弹准备了圣诞礼物。 原来Halsey每年都会送圣诞袜给两个弟弟，这次也为防弹准备了超大只圣诞袜，里边塞满了精心挑选的礼物：
而且当天刚好是Halsey和SUGA合作的《SUGA's Interlude》正式公开，Halsey向SUGA表达祝贺，SUGA也表示「I’m so happy」，但看起来还是很淡定XD这时RM帮忙解释说：「这是哥最开心的反应了，你知道SUGA哥的个性吧！ 」
后来Halsey真的拿著这只金色麦克风登台演唱，真的好美哦！
希望防弹少年团和Halsey的友谊长长久久呀~❤
[#봄번역 #봄자막](@Vernal_Bom) 2019年12月13日
할시 Road to Manic 방탄 등장부분 + 한글자막
@BTS_twt @halsey #halsey #bts
힝 방탄 할시 넘나 좋은 친구다 지짜 pic.twitter.com/wk7vUEZXPz
（图源：网路）
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