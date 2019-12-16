最新预告！「死侍」莱恩雷诺斯(Ryan Reynolds)居然来上《Running Man》啦～

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上次去《蒙面歌王》这次来《Running Man》，莱恩雷诺斯是要上遍韩国综艺节目吗？XD 想看他现场发挥贱嘴功力啊～，超期待的！！！

昨日 SBS 热门综艺节目《Running Man》释出最新预告，本周日（12月22日播出EP. 482）邀请到了好莱坞巨星－莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）上节目，他和梅兰妮・萝伦（Mélanie Laurent）、安卓・亚霍娜（Adria Arjona）一起出演，为 Netflix 新电影《鬼影特攻：以暴制暴》宣传。



▼最新预告：



他们将在 RM 成员中，选拔出优秀的人才，加入他们的团队，但过程却有可疑的幽灵（Ghost）混入其中，大家互相猜疑，谁又会是那个幽灵探员呢？



这一期主题「幽灵猎人竞赛」将在12月22日下午五点播出。



（图自：SBS Running Man／官方剧照）

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